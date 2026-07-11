Noorderplantsoen in één keer gemaaid, stadsecoloog teleurgesteld: “Het leek zo goed te gaan”

Tot grote onvrede van stadsecoloog Rick Middelbos is de afgelopen dagen het Noorderplantsoen in één keer gemaaid. Zonde zo zegt hij, want minder maaien voor biodiversiteit heeft alleen zin als je gefaseerd maait.

“Hier zijn ze gelukkig niet met hun maaier geweest”, vertelt Middelbos. Hij wijst naar een stronk van een boom die drie jaar geleden tijdens een storm omwaaide. “Je ziet bij de stronk de moerasandoorn. Je vindt deze inheemse plant vooral op natte, voedselrijke gronden, zoals langs waterkanten, in moerassen en vochtige loofbossen. De bloemen van de moerasandoorn zijn erg in trek bij insecten, zoals hommels en wilde bijen. Ecologisch gezien is het een waardevolle oeverplant.”

De rest is echter tot ergernis van Middelbos wel gemaaid. “Er bloeide zoveel in het Noorderplantsoen. En het leek zo goed te gaan. Minder maaien voor meer biodiversiteit heeft eigenlijk alleen zin als je gefaseerd maait, dus nooit alles in een keer er af, maar in delen. Het leek een tijdje goed te gaan. Maar op de meeste plekken is in de maand juni toch alles er weer in een keer afgegaan en wordt er nu weer honderd procent gemaaid. Hierdoor is er geen voedsel voor onder andere bijen en is de levenscyclus van rupsen en sprinkhanen vernietigd. Klaarblijkelijk is er nog een lange weg te gaan.”

Kloof tussen papier en praktijk

Het incident in het Noorderplantsoen staat niet op zichzelf. Afgelopen voorjaar ging het op meerdere plekken in de gemeente mis, tot ergernis van buurtbewoners die regelmatig aan de bel trokken. Aan de Walstroweg in Haren werd een grasveld vol bloeiende pinksterbloemen in één keer platgemaaid. Hetzelfde gebeurde in het Dinkelpark en aan de Palmslag in de Oosterpoortbuurt, waar maaiers een bloeiend veld met krokussen, narcissen en boshyacinten kortwiekten.

De situaties leidden afgelopen april al tot vragen in de gemeenteraad door de Partij voor de Dieren, die sprak over een kloof tussen het papieren beleid en de uitvoering op straat. Wethouder Mirjam Wijnja (PRO) van Stadsbeheer bood toen excuses aan en noemde het maaien in het Dinkelpark “een betreurenswaardige, menselijke fout”.

De wethouder beloofde toen dat alle maaikaarten doorlopend geactualiseerd zouden worden om nieuwe missers te voorkomen. Wanneer de maaikaart voor het Noorderplantsoen wordt bekeken, dan blijkt dat hier verschillende manieren van maaibeheer toegepast moeten worden. Trapveldjes worden traditioneel gemaaid, maar rond het water is het de bedoeling dat er juist minder vaak gemaaid wordt of er moet ‘nectar onder het mes’ worden toegepast. Hiermee wordt een bloemenmengsel bedoeld dat speciaal is ontwikkeld voor grasvelden die af en toe gemaaid worden, maar waar bloemetjes in het gras mogen bloeien.