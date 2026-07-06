Noordelijke hiphopproducers maken deze zomer nieuwe muziek in Groninger Museum

Bezoekers van het Groninger Museum kunnen deze zomer zien hoe nieuwe hiphopmuziek ontstaat. Acht noordelijke hiphopmakers werken de komende weken in het museum aan nieuwe muziek.

Noordstaat organiseert van komende dinsdag tot en met 16 augustus samen met het museum het project HIP HOP IS NU, als onderdeel van de tentoonstelling HIP HOP IS. Midden in de tentoonstelling komt een studiobooth te staan. Daar werken acht producers uit Noord-Nederland aan nieuwe muziek, geïnspireerd door de tentoonstelling, de hiphopcultuur en elkaar.

Tijdens de studioresidentie nodigen de producers verschillende artiesten en muzikanten uit. Bezoekers kunnen de open werksessies volgen, waarin beats, teksten en nummers ter plekke worden gemaakt. Naast de muziek werkt iedere producer samen met een videograaf aan een videoclip die in het museum wordt opgenomen. Na afloop van de residentie worden de gemaakte muziek en video’s gedeeld via de digitale omgeving van het Groninger Museum.