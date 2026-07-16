Nog enkele plaatsen beschikbaar voor Timmerdorp Groningen

Door slim te schuiven in de begeleiding zijn er nog enkele kaarten beschikbaar voor de laatste week van Timmerdorp Groningen aan de Tarralaan, van 10 t/m 13 augustus.

Voor de tweede week, die van 3 t/m 6 augustus loopt, zijn nog voldoende kaarten beschikbaar. Week 1 (voor tieners) is uitverkocht. De tweede en derde week zijn voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

De tienerweek voor jongeren van 11 t/m 14 jaar is nieuw. Voor de deelnemers in die groep is er meer ruimte voor eigen inbreng. In tegenstelling tot ervaringen elders in het land heeft Timmerdorp Groningen geen gebrek aan begeleiders.

Het slotfeest, op zaterdag 15 augustus, wordt geopend door burgemeester Roelien Kamminga. Dan is iedereen welkom.

Meer informatie is te vinden op www.timmerdorpgroningen.nl .