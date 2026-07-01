Nieuwe horeca vliegveld Eelde geopend

De nieuwe horeca op Groningen Airport Eelde is deze woensdag officieel geopend. Er is een nieuwe Airport Bistro in de terminal en er is een ontmoetingsplek voor evenementen en vergaderingen.

De bistro biedt naast koffie en thee en diverse snacks ook lunchgerechten als flammkuchen en belegde broodjes. Bestellen en afhalen is ook mogelijk. Ook dagjesmensen en omwonenden zijn er welkom. Half juli wordt het terras heropend, met zicht op vertrekkende en arriverende toestellen.

In de terminal tegenover de bistro bevindt zich de nieuwe vliegtuig mock-up. Dat is een deel van een gedemonteerd vliegtuig met passagierstoelen. De mock-up wordt gebruikt voor het onderwijs op de luchthaven, maar is ook te zien voor dagjesmensen en passagiers.