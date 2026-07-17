Nieuwe fietsenstalling bij Noorderstation is klaar

Foto: Albert van den Berg

De nieuwe fietsenstallingen bij het Noorderstation zijn klaar. Deze week werden de laatste werkzaamheden verricht en donderdagavond kon de stalling gebruikt worden door fietsers.

De stalling bij het Noorderstation was te klein geworden en biedt nu plaats aan bijna vijfhonderd fietsen en heeft verlichting. De uitbreiding begon begin dit jaar.

De fietsenstalling is door een kleine herinrichting van het gebied ook een stuk toegankelijker geworden. Daarvoor verdwenen aan de kant van Selwerd enkele parkeerplaatsen. De stalling bestaat namelijk uit twee delen.

De meeste stallingen staan aan de Van Oldenbarneveltlaan en de rest aan de andere kant van het station aan de Kastanjelaan naast het busstation.