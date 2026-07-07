Nieuwe borden moeten venstertijden en zero-emissie in binnenstad eindelijk handhaafbaar maken, coulance tot begin september

Foto: Joris van Tweel

Voor bestel- en vrachtauto’s in de binnenstad van Groningen gelden vanaf nu duidelijkere verkeersregels. De gemeente heeft nieuwe verkeersborden geplaatst voor de autovrije gebieden, venstertijden en zero-emissiezone in de binnenstad. Daarmee moeten deze verkeersregels, na blunders van de gemeente en de boete-afdeling van het Openbaar Ministerie, eindelijk handhaafbaar worden. Maar boetes worden pas begin september uitgedeeld.

In Groningen wordt officieel al sinds december 2024 gecontroleerd of voertuigen zich houden aan de venstertijden. In juni 2025 kwam daar ook de (geplande) handhaving op de zero-emissiezone bij.

Maar ervolgde een reeks problemen met de handhaving. De eerste fout ontstond in juni 2025. Toen bleek dat de gemeente een noodzakelijk document niet had doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Daardoor werden ruim duizend boetes voor overtredingen van de venstertijden terugbetaald.

Een tweede probleem volgde begin 2026. De gemeente bleek volgens het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie de mist in te zijn gegaan met de bebording rond de combinatie van de venstertijden en de zero-emissiezone. Deze oude bordencombinatie was volgens het Openbaar Ministerie niet altijd duidelijk genoeg voor ondernemers en vervoerders, waardoor de regels verschillend konden worden uitgelegd. Daardoor werden nog eens zo’n vierduizend boetes geseponeerd en terugbetaald.

Coulanceregeling tot begin september

Na de bordenchaos kwam het Stadhuis met ‘tijdelijke maatwerkoplossingen’, in afwachting van landelijke uniformering van de bebording en daarmee een duidelijke bordencombinatie van de twee zones in de binnenstad. Daarom werd al ‘coulanter omgegaan’ met de handhaving van de venstertijden en de zero-emissiezone.

Die coulance wordt voortgezet nu er eindelijk nieuwe bebording is geplaatst. Desondanks geldt er tot 7 september 2026 een waarschuwingsperiode voor bestuurders die een regel rond autovrije gebieden, de venstertijden en de zero-emissiezone overtreden. Tot die datum worden er geen boetes uitgedeeld, maar worden er alleen waarschuwingsbrieven verstuurd.

In de binnenstad gelden drie regels voor bestel- en vrachtauto’s. In sommige delen mogen deze voertuigen niet altijd rijden. In gebieden met venstertijden mag laden en lossen alleen tussen 05.00 en 12.00 uur. Daarnaast geldt de zero-emissiezone. Bestel- en vrachtauto’s moeten daar aan bepaalde uitstootregels voldoen of een ontheffing hebben. Daarom hangt er rond alle plekken waar de zone wordt betreden een combinatie van verkeersborden, naast camera’s die overtredingen registreren.