Nestje met kittens langs het spoor stremt treinverkeer

Foto Andor Heij. Sprinter, trein, bij Onnen

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle heeft vrijdag enige tijd stilgelegen vanwege een bijzondere reddingsoperatie. Langs het spoor bevond zich een nestje met kittens.

De jonge dieren werden opgemerkt door de machinist van een passerende trein, die daarop direct contact heeft gezocht met de treindienstleider. Uit voorzorg werd het treinverkeer tussen Hoogeveen en Meppel daarop stilgelegd. Incidentbestrijders van spoorbeheerder ProRail kwamen snel ter plaatse, samen met medewerkers van de Dierenambulance. Op beelden is te zien hoe de jonge katjes onbezorgd langs en zelfs op de rails dartelden. “De Dierenambulance heeft de dieren in veiligheid gebracht, waarmee het gevaar voor een aanrijding werd weggenomen”, laat een incidentbestrijder weten.

De dieren zijn overgebracht naar een asiel waar ze zijn opgevangen. Hoe het nestje met kittens langs het spoor terecht is gekomen, is onbekend. Kort daarna kon het treinverkeer hervat worden.