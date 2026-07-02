Nep-ambulancebroeder weer op vrije voeten

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Ayrton P. uit Stad is weer vrijgelaten. De 22-jarige Groninger werd afgelopen maandag gearresteerd. Volgens de politie was dit in verband met het bezit van fentanyl en valsheid in geschrifte.

Ayrton P., ook wel bekend als de ‘nep-ambulancebroeder’, werd in april door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank deed hij zich voor als ambulancebroeder zonder daarvoor de juiste opleiding of papieren te hebben. P. is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Onder voorwaarden

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft hem onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. In dit geval is P. nog steeds de verdachte, maar mag hij onder bepaalde voorwaarden vrijkomen.