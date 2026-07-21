Nep ambulancebroeder doet zich nu voor als medewerker Veiligheidsregio

Foto: Sam Sitepu

De nep ambulancebroeder die de laatste tijd veel in opspraak is, heeft zich als medewerker van de Veiligheidsregio Drenthe gemeld bij het mountainbike-evenement evenement dat zaterdag op de Grote Markt gaat plaatsvinden. Dat meldt Sikkom.



Hij wilde met een pasje een controle uitvoeren, maar de beveiliging van het mountainbike-evenement trapte er niet in. De man werd herkend door enkele beveiligers en bovendien heeft iemand van de veiligheidsregio Drenthe niets te maken met iets dat in Groningen wordt georganiseerd. De beveiliging heeft het incident bij de politie gemeld.

De man geeft zich al jaren uit voor een hulpverlener terwijl hij daarvoor geen studie heeft gedaan. Hij heeft zich al voorgedaan als agent, brandweerman en ambulancemedewerker. Hij reed ook rond in een ambulance met daarin spullen die waren gestolen.