Negatief zwemadvies voor De Lijte vanwege blauwalg

Voor De Lijte, aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer, geldt vanaf nu een negatief zwemadvies. Er is daar blauwalg aangetroffen. Zwemmen bij de Lijte wordt afgeraden.



Verder gelden er waarschuwingen voor blauwalg bij Ruskenveen, Kardinge en strand Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. Zwemmen in het water wordt nog niet direct afgeraden, maar er is wel een verhoogd risico op gezondheidsklachten, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten.

Blauwalg is feitelijk geen echte alg, maar een bacterie die van nature in zoet water aanwezig is. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Dit leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die lijkt op verf of drijvende soep. Omdat deze bacteriën giftige stoffen kunnen produceren, is direct contact met de drijflaag of het binnenkrijgen van het water gevaarlijk voor mens en dier.

Voor het zwemmen in de overige plassen in de gemeente Groningen geldt geen waarschuwing.