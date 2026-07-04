Negatief zwemadvies Stadsstrand ingetrokken

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Het negatieve zwemadvies voor het Stadsstrand bij DOT aan de Oosterhamrikkade is ingetrokken. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de website zwemwater.nl.

Afgelopen dinsdag liet waterschap Noorderzijlvest nog weten dat de waterkwaliteit te slecht was om veilig te kunnen zwemmen. Onder andere de drempelwaarden voor de bacteriën E. coli en enterokokken werden overschreden. Zwemmen in verontreinigd water brengt een groot risico op maag- en darmklachten met zich mee.

Het zwemwater op deze locatie wordt voortdurend gecontroleerd en gemonitord door het waterschap. Uit recente tests is gebleken dat de bacteriënwaarden inmiddels flink zijn gedaald. De concentraties vallen weer ruim onder de drempelwaarden, waardoor er vanaf dit weekend weer veilig gezwommen kan worden.

Ook op de meeste andere officiële zwemplekken in de regio is het water momenteel veilig. Wel geldt er voor het Zuidlaardermeer bij Meerwijck nog altijd een waarschuwing: daar is onlangs blauwalg aangetroffen, wat kan leiden tot huidirritatie en gezondheidsklachten.