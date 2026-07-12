‘Nederlandse Bowie’ brengt vervolg op Space Oddity

Foto: Henk Brugge

De ‘Nederlandse Bowie’, zoals Stadjer Henk Brugge in de nineties werd omschreven, heeft een vervolg uitgebracht op het nummer ‘Space Oddity’ van David Bowie.



Dit deed hij precies 10 jaar na het overlijden van de legendarische artiest, op de datum waarop het originele nummer was uitgebracht: op 11 juli 1969. Het nummer ‘Space Oddity’ gaat over een ruimtereis met de fictieve astronaut Major Tom. Tijdens de ruimtereis gaat er wat mis, waardoor hij eenzaam door het heelal blijft reizen.

In radioprogramma OOG Ochtendshow legde Brugge uit waarom hij het vervolg heeft gemaakt en waarom hij in de jaren 90 werd omschreven als de Nederlandse David Bowie.

Nederlandse David Bowie

Henk Brugge stond in de jaren 90 in Nederland en België bekend als de Nederlandse David Bowie, omdat hij had meegedaan in de Soundmixshow op RTL4 en een jaar later ook met het VTM Muziekclub in België, met het nummer Space Oddity van David Bowie.

En dat terwijl dat in eerste instantie niet de bedoeling was: “Ik had me bij de Soundmixshow opgegeven als Neil Diamond, maar nadat ik het nummer had gezongen kreeg ik te horen: ‘We hebben al een Neil Diamond, maar we zien in jou echt een David Bowie! En als jij nou volgende week terugkomt met een ander nummer en je doet dat goed, dan ga je op TV.'” Brugge had al vaker van anderen te horen gekregen dat hij veel op Bowie leek, dus was dat een mooie combinatie.

Lost in Space Oddity

“Ik had wel die naamsbekendheid opgebouwd, maar daar verder niet zoveel mee gedaan”, gaat Brugge verder, “maar een maand of vier geleden kreeg ik het idee om een vervolg te schrijven op Space Oddity.” Nu had David Bowie zelf ook al een vervolg hierop gemaakt, Ashes to Ashes, maar Brugge wilde een ander vervolg maken, een andere mogelijkheid belichten. “Met dat idee ben ik aan de slag gegaan, samen met een aantal goede muzikanten uit Groningen. We zijn een maand geleden de studio ingedoken om het op te nemen.”

Het nummer ‘Lost in Space Oddity’ van Henk Brugge is op zaterdag 11 juli uitgebracht op diverse streamingsdiensten.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.