Nassauschool en SKSG Paleis adopteren monument voor zes overleden kinderen

Foto: Rienks Oijnhausen

De Nassauschool en SKSG Paleis aan de Graaf Adolfstraat adopteren het herdenkingsmonument in de Oranjebuurt.

Met deze symbolische adoptie krijgt de geschiedenis van de ramp een blijvende plek in de wijk en in het onderwijs. De leerlingen besteden vanaf nu jaarlijks aandacht aan de treinramp uit 1950 en aan de impact die deze gebeurtenis had op de kinderen, hun ouders en de Oranjebuurt.

Het herdenkingsmonument werd vorig jaar, 75 jaar na dato, onthuld om de slachtoffers te herdenken. De ramp vond plaats op 12 augustus 1950. Twaalf kinderen speelden in de schaduw van een net gemetselde muur bij groenteveiling De Eendracht, vlak naast het spoor. Op dat moment raakte een rangerende trein een hekwerk. Door de klap viel de muur om, bovenop de spelende kinderen. Zes jongens, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, overleefden het niet. Zes andere kinderen raakten gewond.