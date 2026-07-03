‘NAM mag toegang gasopslag Grijpskerk niet koppelen aan aardbevingsschade’

De gasopslag bij Norg - Foto via Google Maps - Streetview

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag bedrijven die gebruik willen maken van de gasopslag in Grijpskerk niet verplichten om mee te betalen aan de afwikkeling van aardbevingsschade. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag bepaald. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat bedrijven vrije toegang krijgen tot de gasopslag, zodat deze voor de komende winter kan worden gevuld.

De NAM stelde als voorwaarde dat bedrijven die de gasopslag gebruiken ook bijdragen aan toekomstige aardbevingsschade in het gebied. Volgens de ACM is die voorwaarde onredelijk, omdat de NAM zelf aansprakelijk is voor die schade. De ACM legde de NAM in februari 2026 al een bindende gedragslijn op om marktpartijen toegang te geven tot de gasopslagen in Norg en Grijpskerk.

De gasopslagen in Norg en Grijpskerk zijn eigendom van de NAM. Tot dit jaar werden ze gevuld door gashandelsbedrijf GasTerra. Omdat het Groningenveld is gesloten, stopt GasTerra eind 2026. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat beide gasopslagen ook de komende jaren worden gevuld.

Nederland is volgens Europese regels verplicht om de gasopslagen voor het komende stookseizoen voor minimaal 74 procent te vullen. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft inmiddels toegang tot de gasopslag in Norg, die nu wordt gevuld. De gasopslag in Grijpskerk wordt nog niet gevuld.