Nachtelijk alarm houdt deel bewoners De Poffert uit hun slaap

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Een deel van de bewoners in het gehucht De Poffert heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag maar moeilijk de slaap kunnen vatten. De boosdoener bleek een alarm dat urenlang klonk vanaf het nabijgelegen industrieterrein Westpoort, vermoedelijk afkomstig van een van de bedrijven aldaar.

“Ik hoorde het alarm vrijdagmiddag voor het eerst”, vertelt Pieter Wijma, die op de idyllische scheepswerf in het dorp woont. “Het was een geluid dat je kunt vergelijken met een achteruitrijdende vrachtwagen, maar dan dubbeltonig. Toen het maar bleef doorgaan, ben ik op onderzoek uitgegaan. Het geluid bleek hemelsbreed zo’n 450 meter verderop vandaan te komen, vanaf het industrieterrein. Naar alle waarschijnlijkheid was het afkomstig uit de fabriek waar op een legale manier wiet wordt gekweekt. Ik heb de politie ook gebeld, en de mevrouw aan de lijn vertelde mij aan de slag te zullen gaan met de melding.”

Uiteindelijk heeft het alarm de hele nacht geklonken. “Vooral ’s nachts draagt geluid natuurlijk ver”, aldus Wijma. Opvallend genoeg bleef het dorp niet massaal wakker. “Andere bewoners die ik sprak, hadden het niet gehoord. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de windrichting en hoe geluid zich specifiek verplaatst. Maar het feit dat zo’n doordringend geluid urenlang ongestoord kan blijven klinken, zonder dat iemand in actie komt, dat vind ik heel vreemd. Je verwacht bij een alarm dat er iets gebeurt, toch?”

Eindelijk stil?

Inmiddels lijken de problemen achter de rug. “Vanochtend rond 11.00 uur hoorde ik het nog, maar nu in het begin van de middag lijkt het stil”, aldus Wijma. Helemaal zeker weet hij dat overigens niet, want De Poffert is momenteel sowieso niet de meest rustige plek. Het gehucht kampt al langer met flinke overlast door tientallen zware vrachtwagens die af en aan rijden voor de aanleg van een zonnewal bij Oostwold. “Het is hier momenteel zo druk met zwaar verkeer, dat het overige omgevingsgeluid daarin snel wegvalt.”