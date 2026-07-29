Na nog één tropische dag wordt het koeler met kans op een (onweers)bui, maar zomer blijft in het zadel

Foto: Joris van Tweel

Groningen krijgt nog één tropische dag voorgeschoteld, maar daarna volgt tijdelijk een koelere periode. De temperatuur daalt vrijdag flink en er is kans op een regen- of onweersbui. In het weekend keert de zon terug en begin volgende week loopt de temperatuur weer op.

Na een woensdag zweten wordt het ook donderdag zeer warm tot tropisch met 29 tot 31 graden. Er is veel zon, al trekt er ook sluierbewolking over die in de middag dikker wordt. Dan draait de wind naar het noordwesten en gaandeweg de middag koelt het geleidelijk aan af.

In de nacht naar vrijdag koelt het af tot omstreeks 15 graden. Vrijdag overdag is het met 23 graden beduidend minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op een regen- of onweersbui. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden.

Zaterdag en zondag is het vrij zonnig en droog bij 24 graden. In de nacht is het fris met 10 tot 12 graden. Maandag wordt het warmer met 27 tot 28 graden en neemt vooral later op de dag de kans op een onweersbui weer toe.

Ook daarna blijft de zomer in het zadel. Meer daarover is te lezen op de weerpagina.