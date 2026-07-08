Na drie keer winst tegen amateurs delft FC Groningen het onderspit in eerste oefenpot tegen profs van Heracles

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagavond voor het eerst in de aanloop naar het komende seizoen een oefenwedstrijd verloren. Na drie winstpartijen tegen amateurs in Peize, Gieten en Ten Boer won Heracles Almelo in Delden met 2-1 van de club uit Stad.

Na drie oefenduels tegen amateurclubs speelde FC Groningen woensdag voor het eerst deze voorbereiding tegen een profclub op sportpark De Scheetheuvel van V.V. Rood Zwart in Delden, waar de ploeg deze week een trainingskamp heeft.

Voor ongeveer vijfhonderd toeschouwers kreeg FC Groningen voor rust kansen via Tika de Jonge, maar doelman Fabian de Keijzer hield zijn doel schoon. Aan de andere kant voorkwam keeper Lovro Stubljar een treffer van Heracles.

Na rust bleven de meeste basisspelers een uur op het veld. Stubljar keepte de hele wedstrijd en redde kort na rust een een-op-eensituatie. Na iets meer dan een uur zette Brynjólfur Willumsson FC Groningen op voorsprong. Niet veel later maakte Mimeirhel Benita de gelijkmaker voor Heracles. Vlak voor het einde bezorgde Jan Zamburek de ploeg uit Almelo de 2-1-overwinning.

FC oefent verder in aanloop naar nieuw Eredivisie-seizoen

De oefencampagne gaat komende zaterdag verder in het Gelderse Wenum-Wiesel bij Apeldoorn, met een wedstrijd tegen het Griekse AEK Athene. Een week later, op zaterdag 25 juli, is de Lange Leegte in Veendam het toneel van een oefenpot tegen Volos NFC. FC Groningen sluit de voorbereiding op zaterdag 1 augustus af in Euroborg met een laatste oefenwedstrijd tegen Real Valladolid, kort na de Open Dag bij het stadion.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie start voor FC Groningen op zondag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.