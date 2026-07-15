Na 37 jaar stopt Huis groente en fruit

Remmert Huis stopt na 37 jaar met zijn groentekraam. In Ten Boer, waar hij 22 jaar lang samen met collega Marga Wals stond, is hij niet meer te vinden. Het werk is lichamelijk te zwaar geworden.

“Het wordt te zwaar. Het tillen, het uit- en inladen”, zegt Huis.

Wat de toekomst brengt, weet hij nog niet. “Ik heb nog niet gesolliciteerd voor een andere baan. Ik ga eerst de boel hier goed afsluiten en dan kijk ik rustig om me heen wat de mogelijkheden zijn.”

Bij de kraam is het een komen en gaan van klanten die een laatste bezoekje brengen. “Ik ga ze vreselijk missen”, zegt een vrouw. “Ik doe hier mijn weekboodschappen. Het is altijd vers en je kunt het zelf uitzoeken, gewoon beter dan de supermarkt. Even zien waar ik nu mijn groente koop.”

Zaterdag staat Huis groente en fruit definitief voor het laatst op de markt, in Delfzijl.