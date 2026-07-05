Muziekdocenten Harens Lyceum ‘geiten’ in schooltoiletten voor nieuwe zomerhit: “Het is een prachtige traditie”

Foto: Muziekbazen

Een zomerhit scoren is nog niet zo eenvoudig, maar de muziekdocenten van het Harens Lyceum doen aan het einde van het schooljaar traditiegetrouw een dappere poging. Niet om de landelijke hitlijsten te bestormen, maar vooral voor de leerlingen en stiekem ook een klein beetje voor zichzelf.

Kirsten, de nieuwe plaat heet ‘Ga hard met je zonnebril’…

“Haha, ja, dat is inderdaad de titel! Daarmee laten we weer een heel ander geluid horen dan vorig jaar. Toen zaten we wat meer in het spectrum van de Hollandse hits. Nu zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij onze roots. En dat is ook niet zo gek: de muzieksectie op het Harens Lyceum bestond de afgelopen jaren behalve uit mezelf uit Cesco, Rob en Jasper. Maar Cesco gaat ons helaas verlaten; hij gaat vanaf het nieuwe studiejaar lesgeven aan het conservatorium. Omdat Cesco een enorme rapfanaat is, is deze track voor hem een heel mooi en passend afscheid geworden.”

We kunnen inmiddels wel spreken van een echte traditie, hè?

“Absoluut, het is al heel lang geleden begonnen. Dan heb je het echt over 2007, toen het Harens Lyceum nog op de oude locatie zat en het huidige schoolgebouw aan de Kerklaan nog niet eens bestond. In de eerste jaren werkte ik intensief samen met Jasper. Ondanks dat we hetzelfde vak geven en vaak in hetzelfde lokaal staan, sta je in het voortgezet onderwijs eigenlijk nooit samen voor de klas. Om toch samen aan een creatieve klus te werken én de leerlingen iets leuks mee te geven, is destijds de basis gelegd voor dit project.”

En die traditie is elk jaar wat verder geprofessionaliseerd?

“Zeker. Van de allereerste jaren is het resultaat helaas niet meer online beschikbaar. Niet omdat het slecht was hoor, maar het zat destijds gewoon nog niet in ons systeem om het direct op sociale media of videoportals te zetten. Daar gingen we toen heel anders mee om. De laatste jaren brengen we de nummers als ‘de muziekbazen’ officieel uit op Spotify, schieten we er een videoclip bij en dit jaar zijn we voor het eerst begonnen met het delen van fragmenten op TikTok.”

Hoeveel tijd gaat er eigenlijk in zo’n productie zitten?

“Dat valt reuze mee! Het begint vaak met een middagje brainstormen. Het thema is van tevoren wel duidelijk: het moet vrolijk zijn en een échte zomerse vibe hebben. Vervolgens nemen we in één middag alle zang- en muziekpartijen op. We spelen in principe alles zelf in, al worden er natuurlijk wel stukken gesampled. Daarna volgt de audiobewerking om er een mooi geheel van te maken. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de montage van de videoclip. Het zijn geen high-end Hollywoodproducties hoor; vaak is de video dezelfde avond nog helemaal klaar.”

Vragen collega’s en leerlingen vlak voor de zomervakantie al wat ze dit jaar kunnen verwachten?

“Die vraag krijgen we vooraf absoluut. En soms twijfelen we zelf ook wel eens hoor: moeten we het dit jaar wel weer doen? Maar het is gewoon een heel overzichtelijke en gezellige klus om als muziekdocenten de handen ineen te slaan. Al weten de leerlingen soms écht niet hoe ze moeten reageren. Als wij in een van de schooltoiletten opnames staan te maken voor de videoclip, en zij lopen daar tijdens hun spannende laatste toetsweek naar binnen en zien ons daar zo ‘geiten’… Tja, dan zie je ze denken: moeten we dit nu heel grappig of juist super ‘cringe’ vinden? Haha!”

Aan de andere kant: je laat hiermee wel op een unieke manier zien dat muziek leeft op de school?

“Haha, dat is zeker waar. Via sociale media bereik je hiermee wellicht ook weer toekomstige leerlingen. En dat we een ontzettend leuke school zijn, kan ik uiteraard alleen maar beamen. Tegelijkertijd is zo’n zomers liedje gewoon een hele mooie, vrolijke afsluiter van het schooljaar. En hopelijk is het een blijvende herinnering voor de eindexamenleerlingen die de school nu definitief verlaten om ergens anders te gaan studeren.”

Bekijk hier de videoclip: