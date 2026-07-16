Minder WW-uitkeringen, maar krapte op arbeidsmarkt blijft

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen nam in de maand juni verder af, maar de krapte op de arbeidsmarkt is voor werkgevers nog lang niet voorbij. Dat blijkt uit informatie van uitkeringsinstantie UWV.

Voor werkzoekenden zijn er dan ook volop kansen op de arbeidsmarkt. Veel beroepen blijken structureel gevraagd. Dat komt onder meer door ontwikkelingen in de bouw en door de opmars van A1. Veel beroepen bieden altijd al goede kansen op werk, zoals de zorg, horeca, transport en logistiek, bouw en industrie.

Er zijn ook beroepen met weinig kansen op werk, zoals dierenverzorger en lifecoaches. Dat komt vooral omdat dit populaire beroepen voor studenten en werkzoekenden zijn, waardoor de concurrentie hoog is. Door de opmars van A1 is er ook minder vraag naar administratieve beroepen.

Tot slot de cijfers: UWV verstrekte eind juni 5.151 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Dat is een afname van 2,6 procent. Landelijk gezien bedroeg de afname 1,2 procent.