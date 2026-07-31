Minder passagiers op Groningen Airport Eelde ondanks meer vliegbewegingen

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Het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd nam het aantal vliegbewegingen op de luchthaven juist toe.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal maakten 27.011 reizigers gebruik van Groningen Airport Eelde. Een jaar eerder waren dat er 30.187. Het aantal passagiers ligt daarmee ook onder het niveau van 2023 en 2024 en de coronaperiode.

Het aantal terreinbewegingen op de luchthaven steeg juist. In het tweede kwartaal werden 3.602 starts en landingen geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 3.245. Dat is het hoogste aantal terreinbewegingen in een tweede kwartaal sinds 2018. Eind juni tot begin juli werd er geoefend op Eelde door Defensie, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan deze groei.

Landelijk nam het aantal luchtvaartpassagiers juist toe. In het tweede kwartaal reisden 21,2 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens. Dat is 2,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2025. Schiphol verwerkte veruit de meeste reizigers. Daar steeg het aantal passagiers met 2,1 procent naar 18,3 miljoen, terwijl het aantal vluchten met 1,7 procent afnam. Rotterdam The Hague Airport liet de grootste groei van het aantal passagiers zien, met 6,5 procent. Maastricht Aachen Airport noteerde de grootste groei van het aantal vluchten.

Volgens het CBS waren er door de oorlog in het Midden-Oosten minder vluchten van en naar Israël, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In totaal daalde het aantal vluchten naar deze vijf landen met 10,8 procent. Het aantal passagiers op deze routes nam met 43,1 procent af.