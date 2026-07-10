Miljoen kuub zand verplaatst zich komende jaren onder de grond van het Woldmeer naar De Eems

Foto via Bureau Meerstad

In Meerstad wordt de komende jaren ongeveer een miljoen kubieke meter zand verplaatst. Niet met vrachtwagens die af en aan rijden, maar onder de grond. Een persleiding van ongeveer zes kilometer lang brengt de aarde vanuit Meerstad naar De Eems.

Het zand komt vrij bij de uitbreiding van het Woldmeer en wordt gebruikt om de grond in De Eems op te hogen, waar het plan is om eind dit jaar te beginnen met de bouw van het eerste deel van de nieuwe woonwijk. Omdat de bodem op sommige plekken van De Eems te slap is, moet het gebied eerst met zand worden belast om de grond te laten inklinken.

Het transport gebeurt niet met vrachtwagens, maar via een persleiding van ongeveer zes kilometer lang. Het zand wordt met water gemengd en met een zandzuiger uit het Woldmeer gehaald. Daarna wordt het mengsel naar De Eems gepompt. Zo zijn veel minder transportbewegingen over de weg nodig. Naar verwachting wordt elke week 8000 tot 10.000 kubieke meter zand verplaatst. In totaal gaat het werk meerdere jaren duren. Per jaar kan ongeveer 300.000 tot 400.000 kubieke meter zand naar De Eems worden gebracht.

De leiding loopt grotendeels door het plangebied. Bij het Kerkepad en de Middelberterweg gaat de leiding met een gestuurde boring onder de grond door. Bij de Kooilaan en de Hoofdweg komt een overkluizing, zodat de wegen bereikbaar blijven.

Op de website van Bureau Meerstad legt projectmanager Sven Erik Zandvoort meer uit over hoe de zandverplaatsing in zijn werk gaat.