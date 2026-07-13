Milieuactivisten kladden leuzen op Groninger Museum

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Het Groninger Museum is in de nacht van zondag op maandag beklad met leuzen als ‘Extreme Weather’ en ‘Shareware Futures’.

De activisten hebben waarschijnlijk een boot gebruikt om de leuzen aan te brengen. Wie verantwoordelijk is voor de leuzen is onbekend, maar het Groninger Museum is in het verleden al een paar keer het doelwit geweest van milieuactivisten.

Die vinden dat het museum moet stoppen met de sponsoring door de Gasunie en GasTerra, omdat deze bedrijven actief zijn in de fossiele energie.