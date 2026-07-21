Meer water uit het IJsselmeer naar Groningen vanwege aanhoudend neerslagtekort

Foto: Joris van Tweel

Er wordt meer water naar Groningen uit het IJsselmeer aangevoerd vanwege het neerslagtekort in het noorden.

“Via gemaal Dorkwerd bij Groningen voeren we op dit moment 15 kuub IJsselmeerwater per seconde aan. Vorige week was dat nog 10 kuub per seconde. Ook via de zuidelijke route voeren we meer water in Drenthe aan. Deze week verhogen we de aanvoer daar van 3,5 naar 4 kuub per seconde”, schrijft waterschap Hunze en Aa’s. Het zuidelijke deel van de gemeente Groningen valt onder dit waterschap.

Volgens Hunze en Aa’s is het neerslagtekort in Groningen en Drenthe 100 millimeter. Vorige week was dat nog 65 millimeter, maar dat is door de aanhoudende droogte en verdamping van water opgelopen. Landelijk is dat 200 millimeter. Elders in Nederland zijn problemen door het neerslagtekort en de bijbehorende lage waterstanden.

In het noorden is dat nog niet het geval. Het waterschap roept wel op om zuinig met water om te gaan en beregening vooraf te melden.