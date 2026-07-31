Meer gratis muziek en theater op Noorderzon: festival wordt laagdrempeliger met meer optredens zonder ticket

Foto: Rieks Oijnhausen

Van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus verandert het Noorderplantsoen weer in het bruisende hart van Groningen tijdens de 36e editie van Noorderzon. Het festival krijgt dit jaar een iets andere opzet: bezoekers kunnen op meer plekken gratis muziek, theater en andere optredens tegenkomen zonder vooraf een kaartje te hoeven kopen.

Meer voor mensen zonder kaartje

Daardoor moeten meer bezoekers de kans krijgen om onverwacht in aanraking te komen met kunst en cultuur, vertelt Milou de Boer namens Noorderzon: “Er komt bijvoorbeeld een terras in de vijver in het midden van het plantsoen met grote tentakels eraan. Daar komen onder meer concertjes en andere pop-up performances op en ’s avonds vooral dj’s. Dat wordt wel een ding dat op gaat vallen.”

Verder komt Noorderzon dit jaar met Moving Music, met rondtrekkende muzikanten die op onverwachte momenten langslopen of -rijden. “Dat is dus nog even een verrassing”, vervolgt De Boer. “Ook zijn er wat andere locaties waar je de muziek echt gaat ’tegenkomen’. Maar niet alleen muziek; bezoekers gaan ook opeens theater of een kleine voorstelling in de open lucht zien. Dat wordt wel echt een andere ervaring dan eerdere jaren.”

Meer nieuwe initiatieven

De Boer zelf kijkt vooral uit naar het concert op het dak van het Forum: “Het wordt een jazzconcert waarvan we binnenkort de line-up bekend gaan maken. Dat is voor ons ook echt een nieuw ding, waarvan ik heel benieuwd ben hoe dat gaat zijn. Ook opvallend is een optreden dat twaalf uur duurt, op de laatste zaterdag in de Niemeyer-fabriek. Dat wordt ook een hele toffe.”

Noorderzon vindt dit jaar plaats van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus in het Noorderplantsoen en op verschillende locaties in Groningen. Het volledige programma en informatie over tickets zijn te vinden op de website van Noorderzon.