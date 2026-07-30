Matrixborden urenlang buiten werking

De matrixborden in werking tijdens een test. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van het land donderdag urenlang niet bediend worden.

Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruizen plaatsen of verwijderen en konden aangepaste snelheden niet worden weergegeven. Ook konden spitsstroken niet geopend worden.

Het betrof matrixborden op de autowegen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel. Inmiddels zijn de problemen verholpen.