Marvin Peersman zet zijn loopbaan voort bij Telstar

Foto FC Groningen. Marvin Peersman

Marvin Peersman zet zijn carrière voort bij Telstar. Het contract van Peersman bij FC Groningen liep deze zomer af.

De 35-jarige Belg kwam in 2023 naar FC Groningen en ontwikkelde zich tot vaste waarde. Peersman gaf echter aan dat hij zijn loopbaan elders wilde voortzetten.

De linkerverdediger tekende tot medio 2028 bij Telstar. De Belg wordt in Velsen Zuid herenigd met Marcel Groninger. Groninger was assistent-trainer bij FC Groningen en is dat volgend seizoen bij Telstar.

Telstar wist zich afgelopen seizoen te handhaven in de eredivisie en de kans is dus groot dat Peersman zijn oude club in de competitie tegen komt.

Nikolas Brandis

Volgens bronnen uit Slowakije zou FC Groningen de 21-jarige Nikolas Brandis als vervanger van Peersman op de korrel hebben. Brandis speelt bij AS Trencin op het Slowaakse hoogste niveau.