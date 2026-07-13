Martini Ziekenhuis boekt goede resultaten bij operaties endeldarmkanker

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Het aantal ernstige compilaties bij operaties voor endeldarmkanker ligt bij het Martini Ziekenhuis lager dan gemiddeld in andere ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit landelijke registratiecijfers.

Het Martini Ziekenhuis voerde in 2025 81 van dergelijke operaties uit en is daarmee één van de grootste endeldarmcentra van Nederland.

Chirurg Pultrum zegt op de website van het ziekenhuis dat een dergelijke operatie de nodige ervaring vraagt: “Doordat wij deze operatie per chirurg vaak uitvoeren, bouw je veel routine op met de ingreep. Daarnaast opereren we vrijwel alle patiënten met de Da Vinci operatierobot, dat maakt de operatie voor de chirurg gemakkelijker, is minder belastend voor de patiënt en geeft waarschijnlijk ook minder kans op complicaties”.

Pultrum zegt ook dat de behandeling is veranderd door bevolkingsonderzoek en ontwikkelingen in het behandelen van kleine tumoren. Via een kijkslangonderzoek kunnen dergelijke tumoren al in een vroeg stadium weggehaald worden.