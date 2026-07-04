Mansouri Gym viert lustrum met kickbokstoernooi in de openlucht in Vinkhuizen

Sociaal wijkcentrum Magma aan de Metaallaan in de wijk Vinkhuizen staat zaterdag 4 juli in het teken van adrenaline en sportiviteit. Vanwege het vijfjarig bestaan van Mansouri Gym Groningen wordt er een Open Air Kickboks Event op het terrein georganiseerd, waarbij de boksring speciaal in de buitenlucht is opgebouwd.

Het evenement vormt tevens de zevende editie van het bekende ‘Golden Generation’ kickbokstoernooi. Zowel jeugdvechters als volwassenen komen in actie waarbij er gestreden wordt om de winst. “Wij denken dat het een onvergetelijke editie gaat worden”, laat Mansouri weten. Het publiek is vanaf 12.00 uur welkom om de deelnemers aan te moedigen; het sportieve programma begint om 13.30 uur en zal duren tot in de avonduren.

The Gym for All: Perspectief voor de jeugd

Mansouri Gym is opgericht door Achmed El Mansouri. Zijn doel is om met name jongeren aan het sporten te krijgen. “Mijn hart, strijd en inzet gaat uit naar de jeugd. Dat we kickboksen toegankelijk en mogelijk maken voor iedereen, dat is mijn missie. Dat we jongeren perspectief, structuur en kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen.” Mansouri runt de sportschool niet alleen: samen met zijn dochter (die zelf Nederlands en Europees kampioen ‘Youth Fights’ is) probeert hij het doel te verwezenlijken.

Wat is kickboksen?

Kickboksen is een dynamische vechtsport. Bij de sport gebruik je zowel je handen als je benen. Afhankelijk van de specifieke stijl of regels zijn stoten, trappen op verschillende hoogtes (benen, lichaam en hoofd) en knieën toegestaan. De bekende ‘Nederlandse stijl’ staat wereldwijd bekend om zijn krachtige combinatiestoten en hoge tempo.

Tijdens het toernooi vandaag komen verschillende niveaus in actie, aangeduid met letters. De J-klasse staat voor de jeugd, waar extra strenge veiligheidsregels gelden en harde trappen naar het hoofd verboden zijn. Nieuwkomers in de ring starten vervolgens in de N-klasse. Daarna is het de beurt aan de C-klasse (Aspiranten) en de B-klasse (Gevorderden), om uiteindelijk de absolute top te bereiken: de A-klasse.