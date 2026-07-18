Man (30) zwaargewond bij politieachtervolging in binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een 30-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij met een bromfiets ten val kwam in de Jacobijnerstraat in de binnenstad. De man werd op dat moment achtervolgd door de politie.

Politieagenten wilden de man staande houden omdat hij werd verdacht van een mishandeling in de binnenstad. “De man ging er echter op zijn bromfiets vandoor”, vertelt een politiewoordvoerder. “Agenten besloten om met hun dienstvoertuig de achtervolging in te zetten. Tijdens die achtervolging is de man, toen hij vanaf de Oude Ebbingestraat afsloeg richting de Jacobijnerstraat, ten val gekomen. Hij is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Omdat de politie betrokken is bij het ongeval, doet de Rijksrecherche, onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek naar de toedracht. De Forensische Opsporing heeft ter plaatse uitgebreid technisch- en sporenonderzoek gedaan.