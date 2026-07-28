‘Malcolm Jeng op weg naar FC Groningen’

Foto Andor Heij. Euroborg.

Malcolm Jeng lijkt ook komend seizoen in de Eredivisie te spelen. Volgens het Zweedse Expressen is FC Groningen akkoord met Stade de Reims en de 21-jarige verdediger over een huurtransfer met een optie tot koop.

Volgens de Zweedse krant gaat FC Groningen Jeng voor één seizoen huren. De club heeft daarbij een optie bedongen om de verdediger daarna definitief over te nemen. Jeng zou deze week nog de benodigde medische keuring voor de transfer ondergaan.

Jeng verruilde zijn thuisland in de winter van 2025 voor Stade de Reims voor ongeveer 30 miljoen Zweedse kronen. Afgelopen seizoen werd Jeng verhuurd aan Feyenoord. Maar door een hamstringblessure, die hij opliep in de wedstrijd tegen FC Groningen, kwam hij uiteindelijk maar twee keer in actie voor de Rotterdamse club.