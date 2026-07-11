Machteld van Foreest pakt derde Nederlandse schaaktitel

De 18-jarige Machteld van Foreest is zaterdagmiddag in Aalsmeer gekroond tot Nederlands kampioen schaken bij de vrouwen. De schaakster uit Groningen zette daarmee een bijzondere prestatie neer: het is haar derde nationale titel na eerdere kampioenschappen in 2022 en 2025.

Het nationale kampioenschap, dat in een knock-outvorm werd gespeeld, kende een spannende ontknoping. In de halve finale moest Van Foreest nog diep gaan tegen grootmeester Zhaoqin Peng. Na twee reguliere partijen hielden de dames elkaar met twee remises (1/2 – 1/2) in evenwicht. Een tiebreak moest de beslissing brengen, waarin de Groningse uiteindelijk de winst pakte.

In de finale tegen Anna-Maja Kazarian trok Van Foreest de sterke lijn door. Vrijdag opende ze de jacht op het goud met een fraaie aanvalspartij. Ze offerde twee pionnen en een kwaliteit op om de zwarte koning van haar opponent volledig klem te zetten. Het leverde haar een matbeeld en de verdiende 1-0 voorsprong op. Zaterdagmiddag klaarde ze de klus definitief door ook de tweede finalepartij te winnen.

Schaakfamilie

Met haar derde titel schaart Van Foreest zich in een uniek rijtje met schakers. In 2022 schreef ze al geschiedenis door als 15-jarige de jongste Nederlandse schaakkampioene ooit te worden.

Dat het schaken haar in het bloed zit, is overigens geen verrassing. De jonkvrouw, afkomstig uit het oud-Hollandse adellijke geslacht Van Foreest, groeide op in een echte schaakfamilie. Haar betovergrootvader Arnold Engelinus van Foreest en diens broer Dirk werden rond de vorige eeuwwisseling allebei driemaal schaakkampioen van Nederland.

Die traditie zet zich in de huidige generatie voort. Machteld en haar vijf broers kregen vroeger thuis les, zodat er optimaal gefocust kon worden op de denksport. Dat wierp zijn vruchten af: twee van haar oudere broers, Jorden en Lucas, schopten het al tot internationaal grootmeester en mochten zich eveneens al eens de beste schaker van Nederland noemen.