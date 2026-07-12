“Maandag zonnige perioden, ook komende dagen hoogzomer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Er staat een hoogzomerse week voor de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de maximumtemperatuur de komende dagen rond de 28 graden.

“Maandagochtend zijn er eerst wolkenvelden naast af en toe zon en in de loop van de dag wordt het zonnig”, vertelt Kamphuis. “De maximumtemperatuur schommelt rond de 27 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag liggen de minima rond de 16 graden.”

“Op dinsdag is het zonovergoten en zeer warm bij 28 graden. Er waait een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind en het blijft droog.”

“Ook woensdag is het zonovergoten bij 28 graden. Daarna houdt het hoogzomerse weer aan zonder thermische excessen. Tijdens het weekend gaat er wel iets veranderen. Daarover meer op de weerpagina.”