“Maandag wisselend bewolkt, vanaf woensdag tropische temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

Het is maandag wisselend bewolkt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de komende dagen te maken met tropische temperaturen.

“Maandag is het wisselend bewolkt en valt er in de ochtend lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 5.”

“Op dinsdag is het eerst bewolkt en breekt in de middag de zon door. De temperatuur schiet dan omhoog richting 26 graden. Het blijft droog bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3.”

“Woensdag zijn er zonnige perioden en wordt het tropisch warm bij ongeveer 30 graden als maximumtemperatuur. De zuidenwind is zwak, windkracht 2. Er volgt een zwoele nacht met minima die pas tegen de ochtend iets onder de 20 graden duiken.”

“Donderdag loopt het kwik met flink wat zon snel op naar ongeveer 30 graden, maar steekt er in de middag een westenwind op en zakt de temperatuur geleidelijk aan. Het blijft droog.”

“Voor de verder vooruitzichten en of het tropische weer opnieuw terugkeert tijdens het weekend? Lees het uitgebreide weerbericht op de weerpagina of luister om 08.50 uur uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”