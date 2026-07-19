“Maandag wisselend bewolkt, komende dagen opklaringen maar ook regen”

Foto: Joris van Tweel

De zomer doet een stapje terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis overheerst de komende dagen de bewolking en ligt de middagtemperatuur rond de 20 graden.

“Maandag is het wisselend bewolkt waarbij het in de middag geleidelijk aan breder opklaart”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag is het helder en fris met minima rond de 10 graden.”

“Op dinsdag zijn er flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken en wordt het 21 of 22 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3.”

“Woensdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe lichte regen. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 5. Voor meer weer en de weekendverwachting: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”