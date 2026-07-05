“Maandag veel bewolking en een spatje regen, later in de week meer zon en 24 graden”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan grotendeels bewolkt verlopen. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat aan het einde van de week de zomer een tandje bijschakelen en lopen de temperaturen op.

“Maandagochtend is er veel bewolking en is er kans op een spatje lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is er veel bewolking en koelt het af tot omstreeks 15 graden.”

“Op dinsdag trekken er wolkenvelden over en is er kans op een buitje. Daarnaast is er ruimte voor zo nu en dan zon en wordt het 21 of 22 graden.”

“Woensdag is er eerst bewolking en klaart het in de middag geleidelijk aan op. Het wordt 23 of 24 graden en er staat niet al te veel wind uit het noordwesten, windkracht 3. Daarna lijkt de zomer een tandje bij te schakelen. Meer daarover is te beluisteren om 08.50 uur tijdens het OOG Radio weerpraatje of te lezen op de weerpagina.”