Lutjefest in Ten Boer groot succes: “Het heeft het dorp dichter bij elkaar gebracht”

Foto: Hinry Blaauw

De vierde editie van Lutjefest, dat zaterdag plaatsvond op het terrein van Woldwijk in Ten Boer, is een groot succes geworden. Volgens Hinry Blaauw van Dorpsbelangen Ten Boer smaakt het succes naar meer, dat er inmiddels is besloten om volgend jaar een lustrumeditie te gaan houden.

Hinry, hoe is de dag verlopen?

“Het was grandioos. Ondanks het weer. Het was niet zozeer de wind, maar wel de buien die verspreid over de dag vielen. Dan ben je toch even afwachtend hoe het publiek daarop gaat reageren. Maar uiteindelijk is het vanaf de start tot het einde flink druk geweest. Bezoekers kwamen uit Ten Boer, maar ook uit omliggende dorpen als Thesinge, Woltersum en Ten Post.”

Hoeveel bezoekers hebben jullie mogen ontvangen?

“Onze schatting is enkele honderden. We hebben geen exacte telling uitgevoerd. Dat is ook heel lastig: het vond plaats op het terrein van Woldwijk. Dit is een groot gebied met meerdere ingangen waardoor de bezoekersstromen heel lastig te monitoren zijn. Maar om je een idee te geven: de eetkraampjes op het terrein waren nagenoeg allemaal uitverkocht. Direct na etenstijd waren er al geen hamburgers meer te verkrijgen en in de avond waren de soep en de loempia’s ook volledig uitverkocht.”

Lutjefest bestaat uit een combinatie van muziek, cultuur en activiteiten voor kinderen. Wat waren de grote succesfactoren in het programma?

“Ik moet gelijk denken aan Trio Concordia. Zij vielen echt in de smaak. Deze drie heren traden op het horecaplein op. Terwijl mensen zich te goed deden aan wat eten en drinken, zorgde dit trio voor een vrolijke noot. Mensen vonden dit enorm leuk. Trio Concordia bestaat uit drie heren die accordeon, gitaar en basgitaar spelen en zij brengen liedjes ten gehore uit de recente pophistorie. Wat daarnaast erg in de smaak viel, was de graffiti waar kinderen mee aan de slag konden. En Circus Santelli. Zij waren voor het eerst bij ons aanwezig. Zij gaven optredens in de boerderij op het terrein: de schuur was tijdens hun beide shows afgeladen vol.”

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Foto: Hinry Blaauw Foto: Hinry Blaauw

Stroomstoring deert Blaas of Glory niet

En misschien moeten we nog even specifiek aandacht besteden aan Blaas of Glory…

“Wat een bijzonder optreden was dat. Zij zorgden voor de afsluiting van het festival. Zij coveren oude hardrocknummers. Dan moet je denken aan liedjes als ‘Livin’ on a Prayer’ en ‘The boys are back in town’. Maar het bijzondere is dat zij deze covers uitvoeren met fanfareachtige elementen. Bij dit laatste optreden waren honderden mensen aanwezig. Hoewel hun optreden er niks mee te maken had, viel tijdens hun show de stroom op het terrein uit. Maar deze mannen zijn zo professioneel dat ze zonder versterking akoestisch gewoon doorgingen. Fantastisch.”

Ik hoor veel enthousiasme. Sowieso kunnen de laatste tijd evenementen in Ten Boer rekenen op veel succes. Wat is er aan de hand?

“Het is een vraag die niet helemaal uit de lucht komt vallen: we hebben het hier zelf ook al over gehad. Zonder dat ik mensen tegen de schenen wil trappen: Ten Boer is altijd een zelfstandige gemeente geweest. Sinds een aantal jaren horen we nu bij Groningen. Ik denk dat er in het dorp een gevoel heerst dat we iets willen bewijzen. Dat we willen laten zien dat we er ook bij horen, dat er hier prachtige dingen gebeuren. En: dat Ten Boer veel meer is dan een dorp dat lijdt onder aardbevingen en de versterkingsoperatie. Er is een grote drang om iets neer te zetten. En dat gaat ontzettend goed. Het Lutjefest wordt georganiseerd door Woldwijk en Dorpsbelangen: twee verschillende organisaties die de handen ineenslaan waarbij er dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers iets moois wordt neergezet.”

Verbondenheid met Woldwijk

Je klinkt ergens ook verbaasd…

“Die verbazing zit hem vooral in hoe er tegenwoordig tegen Woldwijk wordt aangekeken. Toen de bewoners van Woldwijk hier jaren geleden kwamen, werd er in het dorp niet altijd positief over het initiatief gesproken: ‘Wat moeten die mensen hier?’. Maar door de jaren heen is er intensief naar toenadering gezocht. Er is echt verbondenheid ontstaan. Kijk, inwoners van Ten Boer zijn hele nuchtere mensen. Maar door het tonen van interesse van beide kanten is er een connectie ontstaan. Er zijn twee hele verschillende groepen mensen bij elkaar gebracht die nu ontzettend goed met elkaar kunnen lezen en schrijven. Uiteindelijk denk ik dat door de aanwezigheid van Woldwijk het hele dorp sterker is geworden. Met Lutjefest als tastbaar resultaat. Als je mij vraagt naar het grootste succes, dan zou ik dát noemen.”

Dit was de vierde keer dat het plaatsvond…

“Ik weet al wat je wilt vragen! Volgend jaar komt er absoluut een vijfde editie. Die vindt plaats op zaterdag 3 juli 2027. Vanochtend en vanmiddag waren we bezig met opruimen en toen werd gelijk de vraag door iedereen al opgeworpen. Er is zoveel enthousiasme. De voorbereidingen voor de volgende editie zullen direct na de zomervakantie gaan starten. En of we dan iets bijzonders gaan doen? Misschien wel, het is ten slotte een lustrumeditie. Maar dat is eerst een mooi onderwerp voor aan de vergadertafel.”

De videoreportage die OOG gemaakt heeft, wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.