Lotta verkozen tot nieuwe kinderburgemeester: “Ik ben heel blij”

Lotta wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Groningen. Dat is dinsdag aan het einde van de middag bekendgemaakt in Wonderland in Forum Groningen. Amira vervult de komende termijn de rol van locokinderburgemeester.

Voor de functie waren dit jaar vijf jonge inwoners in de race. Naast Lotta en Amira waren dat Dani, Isleen en Risa. De afgelopen periode voerden de kandidaten volop campagne om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. In tegenstelling tot eerdere edities kon er dit keer niet online worden gestemd, maar alleen op twee fysieke momenten in het Forum. Vorige week dinsdag en deze dinsdagmiddag werden er volop stemmen uitgebracht.

Tranen

“Voor de bekendmaking was veel belangstelling”, vertelt OOG-verslaggever Marco Hammenga. De uitslag werd bekendgemaakt door de huidige kinderburgemeester Biene en locokinderburgemeester Senneh, in het bijzijn van locoburgemeester Mirjam Wijnja (PRO). “Toen de verlossende woorden klonken, zorgde dat voor de nodige emoties en tranen bij de winnaars. Ze vonden deze middag toch wel heel erg spannend, maar zijn dolblij en opgelucht dat zij het komende jaar de ambtsketen mogen dragen.”

Lotta voerde campagne met een duidelijk doel: zij wil zich het komende jaar inzetten voor inwoners van de gemeente die vaak over het hoofd worden gezien. “Het plan is om een speciale krant te gaan maken”, vertelt Hammenga. “Met die krant wil Lotta deze inwoners letterlijk een stem gaan geven.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het moment van de bekendmaking. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Lotta (l), Amira (r) en locoburgemeester Mirjam Wijnja (PRO) in het midden. Foto: Rieks Oijnhausen

Traditie sinds 2017

Lotta en Amira worden in september officieel geïnstalleerd tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van het derde kwartaal. Groningen werkt sinds 2017 met een kinderburgemeester om kinderen actiever te betrekken bij de lokale politiek. De rol is de afgelopen jaren steeds serieuzer geworden; na een motie van Volt mocht de kinderburgemeester afgelopen periode ook meepraten tijdens de formatie van het huidige college.

Het komende jaar staat er een drukke agenda te wachten voor het tweetal. De kinderburgemeester gaat geregeld op pad met de burgemeester of een van de wethouders. Zo opent en sluit de kinderburgemeester grote evenementen zoals Festival Noorderzon en het Timmerdorp, mogen ze het startschot lossen bij de 4 Mijl, bezoeken ze scholen tijdens de Kinderboekenweek en staan ze vooraan bij de intocht van Sinterklaas.