Langere vergunningsduur en duidelijker regels voor marktkooplieden

Foto: Joris van Tweel

De gemeente gaat de vergunningsduur van marktondernemers verlengen van 15 naar 20 jaar. Dit op de nadrukkelijke wens van de ondernemers.

Groningen is de grootste marktstad van Noord-Nederland, met zestien wekelijkse warenmarkten. De markten, ook die in Haren, Ten Boer en de wijken, vervullen een belangrijke rol in de lokale economie en sociale samenhang. Wel vragen ze om een toekomstgerichte aanpak en om versterking.

Zo wil de gemeente en zorgvuldige verdeling van standplaatsen, met een gevarieerd aanbod en met voorrang voor ondernemers die bijvoorbeeld duurzame of lokale producten aanbieden. Verlenging van de vergunningsduur biedt de marktkooplieden duidelijkheid om te investeren in de toekomst.

Verder komen er duidelijke regels voor opstelling, materiaalgebruik en uitstraling. Dat leidt tot een aantrekkelijk marktbeeld.