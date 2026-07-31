Laatste maand om natuurfoto’s van jubilerend Stadspark in te sturen voor wedstrijd

Foto via IVN Groningen Drenthe

IVN Groningen-Haren viert het honderdjarig bestaan van het Stadspark met een natuurfotowedstrijd. Wie nog mee wil doen aan ‘Eeuwig Groen Stadspark’ (de titel van de wedstrijd) heeft daar nog tot en met 31 augustus de tijd voor.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: kinderen tot en met 14 jaar en deelnemers van 15 jaar en ouder. Daarnaast zijn er twee fotocategorieën: zoom in, voor onder meer planten, dieren en paddenstoelen, en zoom uit, voor bijvoorbeeld landschapsfoto’s. Voor iedere leeftijdsgroep en fotocategorie is een hoofdprijs van 200 euro beschikbaar. Voor de jeugd zijn er daarnaast aanmoedigingsprijzen.

Iedereen kan maximaal drie natuurfoto’s insturen die zijn gemaakt in het Stadspark. De foto’s moeten na 1 januari 2023 zijn gemaakt en als jpeg-bestand worden ingezonden. Foto’s kunnen worden ingestuurd naar eeuwig-groen-stadspark@ivngroningenharen.nl. Kijk hier voor de spelregels van de fotowedstrijd.

In september kiest de jury per leeftijdsgroep en fotocategorie de genomineerde foto’s. Begin oktober worden die tentoongesteld in ’t Groene Hart, het paviljoen bij de kinderboerderij in het Stadspark. Rond 10 oktober worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Speciaal voor de jeugd organiseert IVN Groningen Haren op 9 augustus ook een workshop creatieve natuurfotografie voor (groot)ouders en kinderen vanaf 6 jaar. Aanmelden kan tot 8 augustus om 18.00 uur via deze link.