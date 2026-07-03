Laatste Bauke Mollema Tocht met naamgever als wielerprof

Foto uit promotievideo Courage Events

Op zaterdag 18 juli 2026 fietst Bauke Mollema voor het laatst mee als wielerprof in de tourtocht door Groningen die zijn naam draagt.

Mollema fietst, zoals ieder jaar, samen met fans en andere wielerliefhebbers door zijn trainingsgebied in Groningen. Deelnemers aan de Bauke Mollema Tocht kunnen kiezen uit routes van 90 en 150 kilometer. Daarnaast komt er dit jaar een kortere route van ongeveer 50 kilometer.

De start en finish zijn net als vorig jaar bij het clubhuis van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) op Sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Om 8.30 uur geeft Mollema het startschot voor de eerste groep van de 150 kilometer. Tijdens de tocht zijn er bij het sportpark een terras en verschillende fietsactiviteiten.

Meer informatie is te vinden op de website van de Bauke Mollema Tocht.