Kunstenaars gaan wonen in Wall House #2: vanavond vuurdoop met expositie over koloniaal verleden

Foto: Rieks Oijnhausen

Wall House #2 aan het Hoornsemeer krijgt een permanente nieuwe functie. Het experimentele gebouw wordt door het Groninger Museum officieel omgedoopt tot een ‘artist-in-residence’. Kunstenaars van over de hele wereld gaan er de komende jaren wonen en werken. Zondagavond 5 juli wordt de vuurdoop gevierd met de allereerste pilot-expositie.

Het opvallende gebouw, eind jaren zeventig ontworpen door de Amerikaanse architect John Hejduk, leent zich perfect voor het concept. Het museum wil makers hier de fysieke en mentale ruimte bieden om nieuw werk te produceren in dialoog met de wijk, de stad en de provincie. Vanaf januari 2027 start het programma structureel, maar zondagavond krijgen bezoekers alvast een uniek kijkje in de keuken.

Koloniaal verleden

De vuurdoop van het project is in handen van kunstenaars Ofri Cnaani en Yeb Wiersma. Zij verbleven de afgelopen periode als eerste bewoners in het iconische huis voor het Noordelijke kunstproject What Knots Knot Knots. Onder de vleugels van Noorderlicht en het Groninger Museum doken zij de lokale archieven in om te onderzoeken hoe het weinig belichte koloniale verleden van Groningen, Friesland en Drenthe vandaag de dag nog doorwerkt in de samenleving.

De residentie heeft een sterk lokaal karakter gekregen. Zo werkte de internationaal gerenommeerde Cnaani nauw samen met de Suranti-community uit Hoogezand. Wiersma, die zelf opgroeide in de Groningse wijk Lewenborg, zocht voor haar kunstwevingen de samenwerking op met lokale Groningse straatdansers en een regionaal Zadennetwerk.

Vanavond gratis te bezichtigen

Het resultaat van hun werkperiode is zondagavond 5 juli tussen 17.00 en 20.00 uur eenmalig gratis te bewonderen in het Wall House zelf tijdens de feestelijke opening. Wie het vanavond mist, hoeft niet te treuren: vanaf maandag 6 juli tot en met 30 augustus verhuist de complete expositie naar fotogalerie Noorderlicht in de binnenstad.

Met het project keert Wall House #2 terug naar de basisfilosofie van architect Hejduk, die het pand destijds ontwierp als een plek waar wonen en werken op een organische manier samenkomen. Het Groninger Museum, dat het pand sinds 2016 beheert, nodigt inwoners de komende jaren tijdens speciale weekenden uit om vaker bij de wisselende internationale kunstenaars over de vloer te komen.

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