Krakers hoopvol na zitting rond uitzetting uit voormalige jeugdsynagoge: ‘Hoop is een actie, de Sjoel is voor altijd’

De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat blijven hoopvol dat hun mogelijke uitzetting uit- of afstel krijgt na de rechtszaak van afgelopen woensdag. In een verklaring bedanken ze hun supporters en laten ze weten open te blijven staan voor overleg met de gemeente.

Volgens de krakers was de belangstelling voor de rechtszaak groot en was de rechtszaal zo vol dat niet iedereen een stoel had. De ‘Jeugdsjoel’, de naam die de krakers zelf aan hun woon- en ontmoetingsplek hebben gegeven, spreekt de hoop uit dat de uitspraak in hun voordeel uitvalt:

“Maar het betekent ook dat we nog steeds politieke druk kunnen uitoefenen om te voorkomen dat onze gemeenschap dakloos wordt. Wij blijven dan ook, net als dat we altijd al zijn geweest, bereid om in gesprek te gaan met de gemeente. Wij geloven dat beide partijen, en de inwoners van Groningen, baat hebben bij een onderhandeling waarmee onze gemeenschap een thuis blijft hebben.”

Krakers strijdbaar na drie jaar in jeugdsjoel

De krakers en de gemeente stonden afgelopen woensdag tegenover elkaar in de rechtszaal aan het Guyotplein rond de uitzetting uit het pand aan de Folkingedwarsstraat. De zaak werd aangespannen door de gemeente, die de voormalige jeugdsynagoge de komende drie jaar wil gebruiken als trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers. De voormalige jeugdsynagoge was eerder bedoeld voor vier luxe appartementen. Dat plan ging niet door, waarna de gemeente eigenaar werd. Eind 2023 kraakten actievoerders het gebouw. De gemeente stond bewoning tijdelijk toe, omdat er toen nog geen nieuwe bestemming was.

Volgens de gemeente is die bestemming er inmiddels wel en moet het gebouw nu verbouwd gaan worden, zodat het begin 2027 in gebruik kan worden genomen. Maar de krakers stellen dat het pand is uitgegroeid tot een sociaal centrum voor de lhbtiq+- en queergemeenschap. Ook wijzen ze op de woningnood en het belang van een veilige plek voor transgenderpersonen. De rechter doet op 12 augustus uitspraak. Tot die tijd mogen de krakers in het pand blijven.