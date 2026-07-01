Korreweg deels afgezet vanwege brand in portiekwoning

Foto: 112 Groningen

De politie heeft de Korreweg woensdagmiddag afgezet tussen de Oosterhamriklaan en de Antillenstraat vanwege een brand in een van de woningen in een portiekflat. Wat er precies in brand stond, is niet bekend.

Vanwege de dichte bebouwing met veel bewoners werd de brand opgeschaald naar ‘middelbrand’. Daarom werden meerdere brandweervoertuigen naar de Korreweg gestuurd. De politie zette de straat gedeeltelijk af om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Volgens aanwezigen kwam ook een ambulance naar de Korreweg om een aantal bewoners (waaronder een aantal kinderen) na te kijken, omdat zij mogelijk rook hebben ingeademd.