Komende dagen brengen licht wisselvallig weer, zomer lijkt na woensdag terug te keren

Foto: Joris van Tweel

Na een natte start van het weekend krijgt de zon steeds meer ruimte, al blijft de kans op een bui aanwezig. Vanaf de tweede helft van de week wordt het droger, zonniger en loopt de temperatuur flink op.

Zaterdag begint bewolkt en met wat regen die geleidelijk wegtrekt. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door, al blijft de kans op een enkele bui aanwezig. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

In de avond en nacht kunnen nog enkele buien overtrekken en het koelt af naar ongeveer 16 à 17 graden. Ook zondag is het overdag wisselend bewolkt en is er kans op een lokale bui. De temperatuur ligt opnieuw tussen 20 en 22 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten.

Maandag en dinsdag blijft de wind uit de koele westhoek waaien. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en af en toe trekt een bui of een gebied met lichte regen over. Tussendoor zijn er lange droge perioden. Overdag wordt het ongeveer 20 tot 21 graden.

Vanaf woensdag neemt de invloed van hogedrukgebieden geleidelijk toe. Daardoor laat de zon zich vaker zien, neemt de kans op neerslag verder af en loopt de temperatuur op.