Komend weekend geen treinen tussen Meppel en Zwolle, NS zet bussen in

Foto Andor Heij. Station Meppel

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten van vrijdag 10 tot en met maandag 13 juli rekening houden met extra reistijd. Vanwege grootschalige werkzaamheden aan het spoor rijden er het hele weekend geen treinen tussen Meppel en Zwolle. De NS zet bussen in.

“Deze zomer werken we drie weekenden aan het spoor tussen Meppel en Zwolle”, legt spoorbeheerder ProRail uit. “Dit gebeurt in de maanden juli, augustus en september. Tijdens deze werkzaamheden gaan we het spoorgrind, de dwarsliggers en de spoorstaven vernieuwen. Ook vervangen we onderdelen en koperen kabels die gevoelig zijn voor diefstal.”

Spoorwegovergangen dicht rond Staphorst

Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats rond Staphorst. Omdat er met een lange werktrein wordt gewerkt, zijn meerdere spoorwegovergangen in de regio tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Er zijn omleidingsroutes ingesteld die met gele borden worden aangegeven.

Flessenhals

De spoorvernieuwing is onderdeel van het grotere programma ‘Spoorknooppunt Zwolle-Meppel’, waarmee de betrouwbaarheid van de spoorlijn structureel wordt verbeterd. De noodzaak hiervoor is groot, benadrukt ProRail: “De enige spoorlijn naar het Noorden gaat via Meppel. Treedt op dit baanvak een verstoring op, dan heeft dit direct gevolgen voor het hele Noorden. Met dit programma verminderen we die kwetsbaarheid.”

Reisplanner

De NS zet bussen in om reizigers tussen Meppel en Zwolle te vervoeren. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en wordt geadviseerd om voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen. Na dit weekend wordt er later deze zomer ook nog gewerkt in de weekenden van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september.