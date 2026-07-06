Klimaatkoor zingt erop los bij protest op Grote Markt

Zingen en Swingen voor een beter klimaat. Het Klimaatkoor Noord van Extinction Rebellion gaf tijdens hun maandelijkse protest op de Grote Markt hun eerste optreden.

Op de eerste maandag van juli verzamelt een groep demonstranten zich op de ster tegenover het Stadhuis. Spandoeken worden omhoog gehouden en vlaggen met het logo van de organisatie wapperen in de wind. Het protest wordt afgetrapt met het luisteren naar muziek uit de film Titanic. Nadat de muziek was afgelopen begon het luchtalarm te loeien.

Jeltje Kromkamp, woordvoerder van ‘XR’ Groningen vraagt haar mededemonstranten ‘dood’ op de grond te gaan liggen tot het alarm uitgeloeid is. “Om de slachtoffers van klimaatverandering te herdenken en aandacht te vragen voor de klimaatcrisis,” legt Kromkamp uit.

De dramatische filmmuziek, het luchtalarm en het dood spelen voor het klimaat is niks nieuws bij het maandelijkse protest. Wat wel nieuw is, is het Klimaatkoor Noord. “We zijn al een jaar bezig, maar dit wordt de eerste keer optreden,” vertelt Kromkamp, die zelf ook deel uitmaakt van het koor.

Het duurde even voordat het koor los kon. Een stukje verderop werd het laatste zand van het beachvolleybaltoernooi van afgelopen weekend opgeruimd met behulp van luide graafmachines. “Ik begin niet eerder totdat die machines klaar zijn,” zegt dirigent Jeroen Zijlstra. Na een korte onderhandeling tussen leden van XR en de aannemers is het zo ver: De machines zijn uit en het optreden kan beginnen.

Onder begeleiding van dirigent Jeroen Zijlstra klinken liederen over de opwarming van de aarde, de consumptiemaatschappij en vliegvakanties. “Het klimaatkoor is een landelijke organisatie, maar in Groningen was er nog geen koor,” vertelt Zijlstra. “Ik ben muzikant en idealist. Ik zocht een manier om die twee te combineren en dat heb ik hiermee gevonden.” De dirigent was niet de enige die zich zo voelde bleek al snel. “Met één appje waren er al vijftien geïnteresseerden,” vertelt de dirigent.