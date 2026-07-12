Kjeld Zuidema vertrekt na negen seizoenen bij Donar: “Kop der veur en moi eem”

Donar-speler Kjeld Zuidema (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Aanvoerder Kjeld Zuidema vertrekt bij Donar. De 25-jarige basketballer heeft via sociale media bekendgemaakt dat hij na negen jaar de Groningse club verlaat om een nieuw avontuur aan te gaan.

Zuidema was de afgelopen negen jaar verbonden aan Donar, waarvan de laatste zes seizoenen als profspeler. De afgelopen drie jaar was hij bovendien aanvoerder. “Dat de droom van het kleine jongetje dat vroeger op de tribune zat bij Donar is uitgekomen, betekent heel veel voor mij”, schrijft de small forward in een bericht op sociale media. “Ik wil alle fans, teamgenoten, staf, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bedanken dat jullie mij hebben opgenomen in de Donar-familie, en voor jullie support op en naast het veld. Na al die jaren voor de club en het team te hebben gekozen, zet ik nu een stap voor mezelf.”

Waar de sportieve toekomst van Zuidema ligt, is momenteel nog niet bekend. Wel maakt hij direct duidelijk dat dit geen definitief vaarwel is, maar een tot ziens. De Groninger won met de club tweemaal de nationale beker, maar greep als prof nooit het landskampioenschap. Die onvervulde droom moet in de toekomst alsnog werkelijkheid worden.

“Donar en Groningen zijn en zullen altijd mijn thuis blijven. Mijn droom is nog steeds om met Donar kampioen te worden, en ik ben van plan deze droom ook ooit uit te laten komen”, belooft Zuidema, die zijn bericht afsluit met de woorden: “Kop der veur en moi eem.”