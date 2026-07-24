Kinderhartcentrum UMCG heeft zaken weer helemaal op orde

Het kinderhartcentrum van het UMCG staat niet meer onder verscherpt toezicht. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vorig jaar was er onrust op de afdeling en drie van de vier hartchirurgen vertrokken. De sfeer was slecht en de IGJ vreesde voor de kwaliteit van de zorg. De operaties voor mensen met een aangeboren hartafwijking werden stil gelegd.

Er werd een nieuw hoofd van de afdeling aangesteld, die er voor zorgde dat de sfeer verbeterde en in januari werden de operaties hervat. In maart voerde de IGJ nog een inspectie uit en concludeerde dat de voorwaarden voor een goede en veilige zorg weer aanwezig waren.