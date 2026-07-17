Kinderen ontdekken de natuur in Stadspark

Kinderen konden vrijdag onder begeleiding van ecologen de natuur in het Stadspark ontdekken. Gewapend met een schepnet en een zoekkaart gingen zij op zoek naar waterbeestjes en planten in en rond het water.

Volgens Jelle Doef, een van de ecologen die mee was als begeleider,, is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de natuur. “Ik denk dat het ook goed is om dit over te brengen op kinderen. Je ziet ook dat ze echt aangetrokken worden door het water”, vertelt hij.

Tijdens de ontdekkingstocht vingen de kinderen verschillende kleine waterdiertjes en insecten. Toch waren vooral de vissen in trek. Een van de deelnemers vertelde trots dat ze zelfs een vis had gevangen.